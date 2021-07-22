Врач предупредил, что COVID-19 может вызвать преждевременное старение

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Невролог Эркин Шамсиев заявил, что коронавирус может запустить процесс преждевременного старения.

«К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение», — рассказал Шамсиев в беседе с РИА Новости.

Врач заметил, что при поражении лёгких в организме человека нарушается газообмен, а, значит, усложняется процесс доставки кислорода к мозгу.

По его словам, для предотвращения процесса нужно работать над улучшением качества жизни: заниматься спортом, правильно питаться, отказаться от вредных привычек и перестать нервничать.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» предостерегла россиян от использования экстракта полыни для лечения коронавирусной инфекции, отметив, что им можно «легко отравиться» из-за неправильной дозировки.

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