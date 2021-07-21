Врач посоветовала россиянам не использовать полынь для борьбы с коронавирусом

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с сайтом «Москва 24» предостерегла россиян от использования экстракта полыни для лечения коронавирусной инфекции, отметив, что им можно «легко отравиться» из-за неправильной дозировки.

Она прокомментировала исследование учёных из ФРГ и Дании, которые установили, что содержащееся в полыни вещество артемизинин может подавлять коронавирус SARS-CoV-2.

По словам врача, из-за этой новости не нужно бежать в аптеку и скупать настойку полыни, поскольку в самом экстракте может быть недостаточная концентрация вещества, о котором говорят учёные.

«Возможно, его вообще можно будет вводить только в виде укола, возможно, на его основе нужно будет сделать другое, более активное вещество. То есть пока учёные только присматриваются», — объяснила Чернышова.

Также она предостерегла от заваривания и последующего приёма полыни дома, отметив, что это может привести к отравлению.

«А между тем передозировать и отравиться экстрактом полыни очень легко», — сказала она.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук, профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.