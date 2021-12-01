В ЦБ сообщили о росте закредитованности граждан

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Зампред Банка России Владимир Чистюхин, выступая на Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, сообщил о росте закредитованности граждан.
В ЦБ сообщили о росте закредитованности граждан
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Мы видим рост закредитованности граждан», — цитирует РИА Новости Чистюхина.

Он сообщил, что «часть граждан, берущая займы в микрофинансовых организациях, просто не обладает достаточными возможностями по их возврату, особенно с учётом высоких процентов, за счёт которых микрофинансовые организации покрывают свои риски».

«Мы видим, что на рынке микрофинансовых организаций в настоящее время средняя доля займов заемщикам с предельной долговой нагрузкой свыше 80% составляет 44%», — отметил зампред ЦБ.

Ранее в Совфеде сообщили, что сенаторы одобрили внесение изменений в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 9 и 14 закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

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