Совфед одобрил внесение изменений в закон «О Центральном банке России»
- РИА Новости
Как сообщается на сайте Совета Федерации, документ представил заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.
Отмечается, что «федеральный закон направлен на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, связанных с ростом долговой нагрузки заемщиков — физических лиц».
В пресс-службе Совфеда пояснили, что ЦБ «наделяется полномочиями по установлению для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальных лимитов, срока их действия, а для микрофинансовых организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, отдельных экономических нормативов».
Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон об ограничении выдаваемых гражданам кредитов.