Совфед одобрил внесение изменений в закон «О Центральном банке России»

В Совфеде сообщили, что сенаторы одобрили внесение изменений в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 9 и 14 закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Как сообщается на сайте Совета Федерации, документ представил заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

Отмечается, что «федеральный закон направлен на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, связанных с ростом долговой нагрузки заемщиков — физических лиц».

В пресс-службе Совфеда пояснили, что ЦБ «наделяется полномочиями по установлению для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальных лимитов, срока их действия, а для микрофинансовых организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, отдельных экономических нормативов».

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон об ограничении выдаваемых гражданам кредитов.