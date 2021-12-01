Совфед одобрил внесение изменений в закон «О Центральном банке России»

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В Совфеде сообщили, что сенаторы одобрили внесение изменений в закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и статьи 9 и 14 закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Совфед одобрил внесение изменений в закон «О Центральном банке России»
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Совета Федерации, документ представил заместитель председателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев.

Отмечается, что «федеральный закон направлен на снижение угроз финансовой стабильности Российской Федерации, связанных с ростом долговой нагрузки заемщиков — физических лиц».

В пресс-службе Совфеда пояснили, что ЦБ «наделяется полномочиями по установлению для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальных лимитов, срока их действия, а для микрофинансовых организаций, осуществляющих профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, отдельных экономических нормативов».

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла закон об ограничении выдаваемых гражданам кредитов.

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