Госдума приняла закон об ограничении выдаваемых гражданам кредитов

Государственная дума приняла закон об ограничении выдаваемых гражданам кредитов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что закон ограничивает количество высокорискованных кредитов, которые финансовые организации могут выдавать гражданам.

«Теперь Банк России сможет ограничивать объёмы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об ограничении количества высокорискованных кредитов, которые финансовые организации могут выдавать гражданам.

Также стало известно, что группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним.