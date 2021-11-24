Госдума приняла закон об ограничении выдаваемых гражданам кредитов

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Государственная дума приняла закон об ограничении выдаваемых гражданам кредитов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Госдума приняла закон об ограничении выдаваемых гражданам кредитов
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Отмечается, что закон ограничивает количество высокорискованных кредитов, которые финансовые организации могут выдавать гражданам.

«Теперь Банк России сможет ограничивать объёмы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла во втором чтении законопроект об ограничении количества высокорискованных кредитов, которые финансовые организации могут выдавать гражданам.

Также стало известно, что группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним.

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