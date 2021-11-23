Госдума одобрила во втором чтении проект об ограничении выдаваемых кредитов
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что ЦБ «сможет ограничивать объёмы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели».
Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним.