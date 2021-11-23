Госдума одобрила во втором чтении проект об ограничении выдаваемых кредитов

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Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об ограничении количества высокорискованных кредитов, которые финансовые организации могут выдавать гражданам.
Госдума одобрила во втором чтении проект об ограничении выдаваемых кредитов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что ЦБ «сможет ограничивать объёмы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели».

Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним.

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