Госдума одобрила во втором чтении проект об ограничении выдаваемых кредитов

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об ограничении количества высокорискованных кредитов, которые финансовые организации могут выдавать гражданам.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что ЦБ «сможет ограничивать объёмы предоставляемых банками и микрофинансовыми организациями необеспеченных кредитов на потребительские цели».

Ранее сообщалось, что группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним.