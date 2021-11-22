В Госдуму внесён проект об ограничении ставок по микрозаймам

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о снижении максимальных размеров ежедневной ставки по краткосрочным потребительским кредитам и займам, их полной стоимости и платежей по ним.

«Предлагается снизить максимальный размер ежедневной процентной ставки по потребительским кредитам (займам), максимальное значение полной стоимости потребительского кредита (займа), максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита (займа) сроком до года», — говорится в пояснительной записке к законопроекту в базе данных Госдумы.

Отмечается, что на фоне пандемии COVID-19 реальные доходы россиян за 2020 год упали на 3,5%.

По мнению авторов законопроекта, его принятие поможет снизить закредитованность населения.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о снижении максимального размера ставки по микрозаймам.