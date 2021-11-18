Набиуллина предложила снизить максимальный размер ставки по микрозаймам
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- РИА Новости
«Мы думаем, что действительно настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Думаю, что пора это сделать», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.
Отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею.
По его словам, «нареканий очень много, людей практически разоряют».
«Давайте мы посмотрим и ограничим ставки для микрозаймов. Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме. Поддержим», — заявил он.
Ранее RT сообщал, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые организации (МФО) запрашивать документы и сведения, необходимые для идентификации клиентов.