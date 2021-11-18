Набиуллина предложила снизить максимальный размер ставки по микрозаймам

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о снижении максимального размера ставки по микрозаймам.
Набиуллина предложила снизить максимальный размер ставки по микрозаймам
  • © Банк России
  • РИА Новости

«Мы думаем, что действительно настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Думаю, что пора это сделать», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.

Отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею.

По его словам, «нареканий очень много, людей практически разоряют».

«Давайте мы посмотрим и ограничим ставки для микрозаймов. Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме. Поддержим», — заявил он. 

Ранее RT сообщал, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые организации (МФО) запрашивать документы и сведения, необходимые для идентификации клиентов. 

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