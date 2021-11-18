Набиуллина предложила снизить максимальный размер ставки по микрозаймам

Глава Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о снижении максимального размера ставки по микрозаймам.

«Мы думаем, что действительно настала пора, может быть, снизить максимальную ставку кредитов по микрофинансовым организациям. Мы это делали, законы были приняты. Думаю, что пора это сделать», — цитирует РИА Новости главу ЦБ.

Отмечается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал эту идею.

По его словам, «нареканий очень много, людей практически разоряют».

«Давайте мы посмотрим и ограничим ставки для микрозаймов. Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством на этой теме. Поддержим», — заявил он.

Ранее RT сообщал, что депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые организации (МФО) запрашивать документы и сведения, необходимые для идентификации клиентов.