В Госдуме предложили обязать МФО проверять личности клиентов

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил обязать микрофинансовые организации (МФО) запрашивать документы и сведения, необходимые для идентификации клиентов. Копия письма на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в СМИ систематически появляются сообщения о случаях мошенничества с получением микрозаймов на третьих лиц.

Совершая такие действия, злоумышленники пользуются не только доверчивостью граждан или утекшими базами личных данных граждан, но и недостатками в процессе идентификации клиентов самими МФО, отметил Фёдоров.

В соответствии с действующим законодательством, МФО лишь «вправе запрашивать у лица, подавшего заявление на предоставление микрозайма, документы и сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма».

«В целях минимизации рисков мошенничества в данной сфере прошу вас оценить целесообразность изменения данной нормы на «МФО обязана запрашивать у лица, подавшего заявление на получение микрозайма, документы и сведения, необходимые для проверки и подтверждения личности заёмщика и решения вопроса о предоставлении микрозайма», — говорится в обращении.

Ранее в Госдуме предложили вдвое снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам.