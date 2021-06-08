В ГД предложили снизить максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил вдвое снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
В ГД предложили снизить максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам
  • АГН «Москва»

В своём обращении законодатель отметил, что весной этого года, согласно экспертным подсчётам, количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя 5,4 млн.

Летом 2019 года в России был установлен предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам — 1%. Но и при этом условии у заёмщиков возникают избыточные обязательства.

Например, процентные обязательства по микрозайму сроком на месяц составляют 30%, что является значительным обременением для граждан, испытывающих финансовые трудности и вынужденных обращаться за подобного рода услугами.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1 до 0,5%», — говорится в тексте обращения.

Данное снижение, как отметил законодатель, позволит гражданам обращаться за микрозаймами на более выгодных условиях, а микрофинансовым организациям — по-прежнему получать значительный доход от своей деятельности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.

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