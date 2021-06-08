В ГД предложили снизить максимально допустимую процентную ставку по микрозаймам

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил вдвое снизить размер предельно допустимого ежедневного процента по микрозаймам. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что весной этого года, согласно экспертным подсчётам, количество микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, достигло рекордного показателя 5,4 млн.

Летом 2019 года в России был установлен предельно допустимый ежедневный процент по микрозаймам — 1%. Но и при этом условии у заёмщиков возникают избыточные обязательства.

Например, процентные обязательства по микрозайму сроком на месяц составляют 30%, что является значительным обременением для граждан, испытывающих финансовые трудности и вынужденных обращаться за подобного рода услугами.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность предложения о снижении максимально допустимого ежедневного процента по микрозаймам в России с 1 до 0,5%», — говорится в тексте обращения.

Данное снижение, как отметил законодатель, позволит гражданам обращаться за микрозаймами на более выгодных условиях, а микрофинансовым организациям — по-прежнему получать значительный доход от своей деятельности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.