В Совфеде оценили возможность лишения коллекторов пенсий

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.
В Совфеде оценили возможность лишения коллекторов пенсий
  • РИА Новости

«Если у человека есть трудовой стаж и он платил взносы в пенсионную систему, его пенсии никто не имеет права лишить», — подчеркнул Рязанский.

Сенатор отметил, что Милонов преследует цель «наказать коллекторов за ту деятельность, которую они ведут по отношению гражданам», но, по словам парламентария, есть масса других способов.

«Лишение пенсии  — это труднореализуемая задача, и непонятно, почему надо начинать с конца трудовой биографии... Тогда уж проще запретить вообще такую деятельность — коллекторскую, чем потом преследовать в конце трудовой жизни», — заключил собеседник RT. 

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Говорит Москва» заявил о необходимости лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.

Также, по его словам, надо запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить