В Совфеде оценили возможность лишения коллекторов пенсий
- РИА Новости
«Если у человека есть трудовой стаж и он платил взносы в пенсионную систему, его пенсии никто не имеет права лишить», — подчеркнул Рязанский.
Сенатор отметил, что Милонов преследует цель «наказать коллекторов за ту деятельность, которую они ведут по отношению гражданам», но, по словам парламентария, есть масса других способов.
«Лишение пенсии — это труднореализуемая задача, и непонятно, почему надо начинать с конца трудовой биографии... Тогда уж проще запретить вообще такую деятельность — коллекторскую, чем потом преследовать в конце трудовой жизни», — заключил собеседник RT.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Говорит Москва» заявил о необходимости лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.
Также, по его словам, надо запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.