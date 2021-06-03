В Совфеде оценили возможность лишения коллекторов пенсий

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.

«Если у человека есть трудовой стаж и он платил взносы в пенсионную систему, его пенсии никто не имеет права лишить», — подчеркнул Рязанский.

Сенатор отметил, что Милонов преследует цель «наказать коллекторов за ту деятельность, которую они ведут по отношению гражданам», но, по словам парламентария, есть масса других способов.

«Лишение пенсии — это труднореализуемая задача, и непонятно, почему надо начинать с конца трудовой биографии... Тогда уж проще запретить вообще такую деятельность — коллекторскую, чем потом преследовать в конце трудовой жизни», — заключил собеседник RT.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радио «Говорит Москва» заявил о необходимости лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.

Также, по его словам, надо запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.