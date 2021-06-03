Депутат Госдумы предложил лишить коллекторов пенсий

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью.

«Если человек работал коллектором, он должен быть лишён пенсии», — цитирует РИА Новости заявление Милонова в эфире радио «Говорит Москва».

По его словам, необходимо запретить бывшим коллекторам занимать любую должность.

Он также призвал лишить коллекторов права «называть себя гражданином».

4 июня 2020 года стало известно, что коллекторов в России могут обязать вести запись всех переговоров с должниками, самим им будут присвоены индивидуальные номера.