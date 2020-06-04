Коллекторов могут обязать записывать разговоры с должниками

Коллекторов в России могут обязать вести запись всех переговоров с должниками, самим им будут присвоены индивидуальные номера.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

«Вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц

‎о такой записи в начале взаимодействия», — говорится в проекте федерального закона.

Отмечается, что при общении с должником коллекторы будут использовать не своё имя, а идентификационный номер.

Также приставы смогут запрещать коллекторам использовать тот или иной канал связи на срок 60 дней.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал в беседе с сайтом «Москва 24» планы разрешить сотрудникам коллекторских агентств не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать цифровой идентификатор.