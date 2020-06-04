Коллекторов могут обязать записывать разговоры с должниками

Короткая ссылка
Коллекторов в России могут обязать вести запись всех переговоров с должниками, самим им будут присвоены индивидуальные номера.
Коллекторов могут обязать записывать разговоры с должниками
  • Pixabay

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

«Вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц
‎о такой записи в начале взаимодействия», — говорится в проекте федерального закона.

Отмечается, что при общении с должником коллекторы будут использовать не своё имя, а идентификационный номер.

Также приставы смогут запрещать коллекторам использовать тот или иной канал связи на срок 60 дней.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал в беседе с сайтом «Москва 24» планы разрешить сотрудникам коллекторских агентств не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать цифровой идентификатор.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить