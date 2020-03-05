Эксперт оценил идею допуска коллекторов к данным госуслуг

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов прокомментировал возможность допуска коллекторов к госуслугам для рассылки уведомлений после принятия нового законопроекта в сфере взыскания.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что это может привести к неприятным последствиям, поскольку данная отрасль в России не отрегулирована:

«Допускать коллекторов к данным госуслуг я бы не стал. Было столько попыток на самом высоком уровне сделать этот рынок цивилизованным, но пока мы видим минимальные успехи на этом поприще».

Кабанов предположил, что коллекторы могут воспользоваться частыми сбоями в электронных базах в собственных целях.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян в беседе с Nation News назвал распространённые случаи мошенничества с жильём.