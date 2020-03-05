Эксперт оценил идею допуска коллекторов к данным госуслуг
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В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что это может привести к неприятным последствиям, поскольку данная отрасль в России не отрегулирована:
«Допускать коллекторов к данным госуслуг я бы не стал. Было столько попыток на самом высоком уровне сделать этот рынок цивилизованным, но пока мы видим минимальные успехи на этом поприще».
Кабанов предположил, что коллекторы могут воспользоваться частыми сбоями в электронных базах в собственных целях.
Ранее президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян в беседе с Nation News назвал распространённые случаи мошенничества с жильём.