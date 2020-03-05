Эксперт оценил идею допуска коллекторов к данным госуслуг

Короткая ссылка
Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов прокомментировал возможность допуска коллекторов к госуслугам для рассылки уведомлений после принятия нового законопроекта в сфере взыскания.
Эксперт оценил идею допуска коллекторов к данным госуслуг
  • © портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что это может привести к неприятным последствиям, поскольку данная отрасль в России не отрегулирована:

«Допускать коллекторов к данным госуслуг я бы не стал. Было столько попыток на самом высоком уровне сделать этот рынок цивилизованным, но пока мы видим минимальные успехи на этом поприще».

Кабанов предположил, что коллекторы могут воспользоваться частыми сбоями в электронных базах в собственных целях.

Ранее президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян в беседе с Nation News назвал распространённые случаи мошенничества с жильём.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить