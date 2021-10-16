В России стартовали испытания платформы для единой вакцины от ряда вирусов

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о старте доклинических исследований платформы для вакцин, которые смогут в будущем защищать сразу от ряда разных вирусов или нескольких штаммов одного вируса.

«Смысл этой технологии в том, что ... можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Он отметил, что речь идёт о вакцине, которую на данный момент начали испытывать в доклинических испытаниях на обезьянах.

Ранее Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать второе испытание пандемией.