Гинцбург: человечество может не выдержать второе испытание пандемией

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человечество может не выдержать второе испытание пандемией.

«Я не буду оракулом и (не буду. — RT) предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать, — да», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «надо очень серьёзные сделать выводы» из пандемии коронавируса — «как научные, так и организационные».

Ранее Гинцбург заявил, что порядка 57 млн полных комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V» выпущено в гражданский оборот.