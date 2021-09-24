Гинцбург рассказал, сколько комплектов «Спутника V» выпущено в оборот
- Reuters
«В гражданский оборот, если я не ошибаюсь, выпущено порядка 57 млн полных комплектов «Спутника V», и на территории уже многих государств «Спутник V» используется очень широко, без каких-либо нарушений и отклонений от здоровья», — приводит ТАСС его слова.
Также Гинцбург рассказал о переговорах по признанию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» международными организациями.
На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах с общим населением более 3,7 млрд человек.