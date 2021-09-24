Гинцбург рассказал о переговорах о признании «Спутника V» международными организациями

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Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о переговорах о признании российской вакцины от коронавируса «Спутник V» международными организациями.
Гинцбург рассказал о переговорах о признании «Спутника V» международными организациями
  • Reuters

Он пояснил, что «институт Гамалеи напрямую не участвует в переговорах с представителями международных организаций».

По его словам, «этим занимаются непосредственно Министерство здравоохранения России, Российский фонд прямых инвестиций».

«»И мы по их запросам предоставляем необходимую информацию... в переговорах. Которые действительно худо-бедно уже длятся и будут длиться еще, с моей точки зрения, возможно, очень долго», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ранее сообщалось, что управление по лекарственным средствам Египта (Egyptian Drug Authority) одобрило для применения российскую однокомпонентную вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник Лайт».

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