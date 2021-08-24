Владельцы пострадавших от наводнения в Керчи автомобилей получат компенсацию

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Власти Керчи выплатят владельцам пострадавших от наводнения автомобилей компенсацию, заявил и. о. главы администрации города Святослав Брусаков.
Владельцы пострадавших от наводнения в Керчи автомобилей получат компенсацию
  • РИА Новости

По его словам, с 24 августа в Керчи начнётся работа по оценке нанесённого автомобилистам ущерба.

«Принято решение главой Республики Крым Сергеем Аксёновым о том, что к нам уже сегодня выезжает эксперт, который обязательно обойдёт каждую машину, а в списках их у нас 83», — заявил Брусаков в комментарии ресурсу «Крыминформ».

Он отметил, что эксперт вместе с представителями горадминистрации оценят ущерб, составят акты осмотра и по поручению Аксёнова выплатят компенсации каждому автомобилисту.

По состоянию на 13 августа на территориях четырёх населённых пунктов Крыма в зоне подтопления из-за обильных осадков в последние дни оказались около 100 домов и 200 участков.

В Керчи из зоны подтопления на Вокзальном шоссе ранее эвакуировали десять человек, включая четырёх детей. В городе было изменено движение маршрутов общественного транспорта.

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