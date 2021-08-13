В Керчи эвакуировали десять человек из подтопленного района

В Керчи из зоны подтопления на Вокзальном шоссе эвакуировали десять человек, включая четверых детей.

Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

«Эвакуированные находятся в пункте временного размещения, который развёрнут на базе детской школы искусств на ул. Войкова, 30. Решается вопрос об их расселении в гостиницы и питании», — говорится в публикации.

По словам главы Крыма Сергея Аксёнова, в Керчи и Ленинском районе работает председатель правительства республики Юрий Гоцанюк, власти принимают необходимые меры для ликвидации последствий подтоплений.

«Надеюсь, что повторения событий июня — июля не будет, но мы готовы к любым вариантам. Привлечены дополнительные силы и средства, техники и людей достаточно. Уверен, мы справимся со всеми возможными проблемами», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

В Керчи ранее изменили маршруты общественного транспорта из-за подтопления.

По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на восток Крыма и Тамань надвигается «библейский потоп».