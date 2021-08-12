Синоптик Тишковец заявил, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма

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Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма и Тамань». 
Синоптик Тишковец заявил, что «библейский потоп» надвигается на восток Крыма
  • © Serguei Fomine/Russian Look
  • globallookpress.com

«В период с 21:00 четверга до 21:00 13 августа в Тамани выпадет 186 мм за 24 часа, или 370% от нормы августа», — цитирует ТАСС Тишковца.

Он сообщил, что в Керчи в этот период выпадет 151 мм осадков, или 343% от месячной нормы августа.

Синоптик добавил, что «это в 1,7 раза больше, чем выпало во время потопа 17 июня 2021 года, когда было 88 мм».

Ранее в пресс-службе главка МЧС по Крыму сообщили, что согласно информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 и 14 августа в восточных районах Крыма ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистый ветер до 25 м/с.

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