В Ялте объявили штормовое предупреждение

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Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что в городе объявлено штормовое предупреждение на 12 августа.
В Ялте объявили штормовое предупреждение
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine/Russian Look

«В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20—25 м/с», — написала Павленко на своей странице во «ВКонтакте».

По её словам, возможны возникновение ЧС, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий.

Мэр призвала воздержаться от пеших и морских прогулок и по возможности оставаться дома.

«Работаем в режиме повышенной готовности», — заключила она, отметив, что утром будет собрана комиссия по ЧС.

Ранее сообщалось, что все пляжи Ялты открыты для купания после паводка, морская вода соответствует санитарным нормам.

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