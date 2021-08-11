В Ялте объявили штормовое предупреждение
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«В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20—25 м/с», — написала Павленко на своей странице во «ВКонтакте».
По её словам, возможны возникновение ЧС, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий.
Мэр призвала воздержаться от пеших и морских прогулок и по возможности оставаться дома.
«Работаем в режиме повышенной готовности», — заключила она, отметив, что утром будет собрана комиссия по ЧС.
Ранее сообщалось, что все пляжи Ялты открыты для купания после паводка, морская вода соответствует санитарным нормам.