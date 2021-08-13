В зоне подтоплений в Крыму оказались 98 домов и 193 участка

На территориях четырёх населённых пунктов Крыма в зоне подтопления из-за обильных осадков в последние дни оказались около 100 домов и 200 участков.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

«В результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений на территориях четырёх населённых пунктов в трёх муниципальных образованиях были подтоплены 98 частных домовладений и 193 придомовые территории», — написал он.

Председатель правительства Крыма отметил, что остаётся высокая вероятность подтоплений на территориях городского округп Керчь и Ленинского района. Три придомовые территории в селе Красногорка и в Керчи остаются подтопленными.

В Керчи из зоны подтопления на Вокзальном шоссе ранее эвакуировали десять человек, включая четверых детей. В городе изменено движение маршрутов общественного транспорта.

По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на восток Крыма и Тамань надвигается «библейский потоп».