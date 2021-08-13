В зоне подтоплений в Крыму оказались 98 домов и 193 участка

Короткая ссылка
На территориях четырёх населённых пунктов Крыма в зоне подтопления из-за обильных осадков в последние дни оказались около 100 домов и 200 участков.
В зоне подтоплений в Крыму оказались 98 домов и 193 участка
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

«В результате прохождения комплекса опасных метеорологических явлений на территориях четырёх населённых пунктов в трёх муниципальных образованиях были подтоплены 98 частных домовладений и 193 придомовые территории», — написал он.

Председатель правительства Крыма отметил, что остаётся высокая вероятность подтоплений на территориях городского округп Керчь и Ленинского района. Три придомовые территории в селе Красногорка и в Керчи остаются подтопленными. 

В Керчи из зоны подтопления на Вокзальном шоссе ранее эвакуировали десять человек, включая четверых детей. В городе изменено движение маршрутов общественного транспорта.

По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на восток Крыма и Тамань надвигается «библейский потоп».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить