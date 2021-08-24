Цены на цветы к 1 сентября в России могут вырасти на 20%

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Стоимость цветов к 1 сентября в России может возрасти на 20%, заявил член правления Ассоциаций цветочного ретейла, основатель сети «Цветочный Ряд» Иван Утёнков.
Цены на цветы к 1 сентября в России могут вырасти на 20%
  • Pixabay

Так, например, рост цен на пользующиеся большим спросом розы из Эквадора эксперт объяснил увеличением транспортных расходов.

«Что касается голландской срезки, гербер или хризантем, то на неё, как правило, всегда возникает дефицит, с этим и будет связано подорожание», — сказал он в комментарии URA.RU.

Утёнков добавил, что российские производители уже подняли цены из-за роста спроса на 20—25 рублей.

«Это обычная спекуляция, которая происходит из года в год. Так как расходная часть у них не увеличилась», — пояснил ретейлер.

Аналитики сайта объявлений «Авито» ранее провели опрос и выяснили, что подарки учителям в День знаний планируют сделать 65% родителей российских школьников.

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