Опрос: подарки учителям к 1 сентября планируют сделать 65% россиян

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Аналитики сайта объявлений «Авито» провели опрос и выяснили, что подарки учителям в День знаний планируют сделать 65% родителей российских школьников.
Опрос: подарки учителям к 1 сентября планируют сделать 65% россиян
  • © Игорь Зарембо/РИА Новости

Об этом пишет «Газета.Ru».

Большинство опрошенных планируют преподнести цветы — об этом заявили 45% респондентов.

На втором месте по популярности — сладости, их подарят 10% родителей.

«На третьем месте — подарочные сертификаты, дарить их учителям планируют 9% респондентов. 7% опрошенных собираются подарить учителю фруктовую корзину, 4% — кофе или чай, 3% — канцелярские принадлежности», — говорится в сообщении платформы.

Как ранее передавал сайт kp.ru, опрос показал, сколько жители России готовы потратить на школьные наборы в 2021 году.

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