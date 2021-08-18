Опрос: подарки учителям к 1 сентября планируют сделать 65% россиян

Аналитики сайта объявлений «Авито» провели опрос и выяснили, что подарки учителям в День знаний планируют сделать 65% родителей российских школьников.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Большинство опрошенных планируют преподнести цветы — об этом заявили 45% респондентов.

На втором месте по популярности — сладости, их подарят 10% родителей.

«На третьем месте — подарочные сертификаты, дарить их учителям планируют 9% респондентов. 7% опрошенных собираются подарить учителю фруктовую корзину, 4% — кофе или чай, 3% — канцелярские принадлежности», — говорится в сообщении платформы.

Как ранее передавал сайт kp.ru, опрос показал, сколько жители России готовы потратить на школьные наборы в 2021 году.