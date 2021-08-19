Кузнецова заявила, что школы с 1 сентября начнут работу в очном формате

Дети приступят к учёбе с 1 сентября в очном формате, переводить школьников на дистанционный не планируется, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Мы с министром просвещения буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет — 1 сентября все дети должны пойти в школу, образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно», — приводит слова Кузнецовой издание «Взгляд».

Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее заявил, что почти все российские вузы приняли решение начать учебный год в очном формате: 96,4% учебных заведений приступят к реализации образовательных программ 1 сентября 2021 года, остальные смогут сделать это до 1 ноября.