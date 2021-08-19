Кузнецова заявила, что школы с 1 сентября начнут работу в очном формате

Короткая ссылка
Дети приступят к учёбе с 1 сентября в очном формате, переводить школьников на дистанционный не планируется, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Кузнецова заявила, что школы с 1 сентября начнут работу в очном формате
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Мы с министром просвещения буквально на днях встречались и договорились о том, что никакого дистанционного обучения в начале года не будет — 1 сентября все дети должны пойти в школу, образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно», — приводит слова Кузнецовой издание «Взгляд».

Глава Минобрнауки Валерий Фальков ранее заявил, что почти все российские вузы приняли решение начать учебный год в очном формате: 96,4% учебных заведений приступят к реализации образовательных программ 1 сентября 2021 года, остальные смогут сделать это до 1 ноября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить