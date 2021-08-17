Глава Минобрнауки рассказал о начале учебного года в российских вузах

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Почти все российские вузы приняли решение начать учебный год в очном формате, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Глава Минобрнауки рассказал о начале учебного года в российских вузах
  • РИА Новости

«Почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности», — заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Его слова приводятся на сайте ведомства.

Фальков отметил, что 96,4% вузов начнут учебный год 1 сентября 2021 года, остальные смогут сделать это до 1 ноября.

9 августа Министерство науки и высшего образования России рекомендовало перевести не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на удалённый формат обучения.

Позднее Минобрнауки заявило о готовности внести изменения в рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса.

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