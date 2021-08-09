Минобрнауки рекомендует вузам перевести непривитых студентов на удалёнку

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Министерство науки и высшего образования России рекомендовало перевести не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на удалённый формат обучения.
Минобрнауки рекомендует вузам перевести непривитых студентов на удалёнку
  • РИА Новости

«Целесообразно... принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — приводит ТАСС фрагмент утверждённых замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым рекомендаций подведомственным Минобрнауки организациям.

Отмечается, что решение о переводе на удалёнку должно приниматься с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте России. 

Ранее ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что учебный год в вузе начнётся в смешанном формате.

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