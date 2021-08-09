Минобрнауки рекомендует вузам перевести непривитых студентов на удалёнку
- РИА Новости
«Целесообразно... принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий — для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации», — приводит ТАСС фрагмент утверждённых замглавы министерства Дмитрием Афанасьевым рекомендаций подведомственным Минобрнауки организациям.
Отмечается, что решение о переводе на удалёнку должно приниматься с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте России.
Ранее ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий сообщил, что учебный год в вузе начнётся в смешанном формате.