Минобрнауки разрабатывает рекомендации для вузов по профилактике COVID-19

В Минобрнауки России разрабатывают методические рекомендации по деятельности подведомственных министерству организаций в условиях распространения коронавируса. В них включены положения о профилактических мероприятиях среди обучающихся и работников вузов.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, эти рекомендации учебные заведения смогут применять в новом учебном году.

«В период сложной эпидемиологической обстановки руководство вузов вправе по своему усмотрению принимать меры, необходимые для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг. В свою очередь министерство проводит большую работу по разъяснению необходимости вакцинации и созданию условий для всех, кто хотел бы привиться», — отметили в министерстве.

Решение о формате обучения невакцинированных студентов примут ближе к началу учебного года в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе.

Ранее главврач Павловской больницы Москвы доктор медицинских наук профессор Георгий Мелконян в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил ситуацию с пандемией.