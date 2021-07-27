В МГУ заявили о смешанном формате обучения в начале года

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Ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий сообщил, что учебный год в вузе начнётся в смешанном формате.
В МГУ заявили о смешанном формате обучения в начале года
  • РИА Новости

«Занятия начнутся 1 сентября ... в смешанном формате, а вот величина очного общения будет зависеть от прививочных результатов (сколько студентов привьются от коронавируса. — RT)», — передаёт РИА Новости заявление Садовничего.

По его словам, при въезде в общежитие МГУ у иногородних студентов обязательно спросят ПЦР-тест, сертификат о вакцинации, либо справку об иммунитете переболевшего.

Кроме того, в вузе будут сохранены резервные корпуса на случай выявления заболевания у студентов.

Ранее сообщалось, что сотрудники МГУ, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не смогут присутствовать на рабочих местах.

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