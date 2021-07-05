В МГУ на рабочие места допустят только привитых от COVID-19 сотрудников
- РИА Новости
«Штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации. В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом», — сообщили в учреждении.
Для вакцинации сотрудников в Медицинском научно-образовательном центре МГУ работают прививочные пункты.
Ректор вуза Виктор Садовничий подчеркнул, что в сложное время пандемии люди науки «должны показывать пример ответственного выбора».
1 июля РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию от COVID-19 для чиновников.