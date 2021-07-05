В МГУ на рабочие места допустят только привитых от COVID-19 сотрудников

Короткая ссылка
Сотрудники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 5 июля не смогут присутствовать на рабочих местах.
В МГУ на рабочие места допустят только привитых от COVID-19 сотрудников
  • РИА Новости

«Штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации. В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом», — сообщили в учреждении.

Для вакцинации сотрудников в Медицинском научно-образовательном центре МГУ работают прививочные пункты.

Ректор вуза Виктор Садовничий подчеркнул, что в сложное время пандемии люди науки «должны показывать пример ответственного выбора».

1 июля РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию от COVID-19 для чиновников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить