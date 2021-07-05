В МГУ на рабочие места допустят только привитых от COVID-19 сотрудников

Сотрудники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, с 5 июля не смогут присутствовать на рабочих местах.

«Штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации. В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом», — сообщили в учреждении.

Для вакцинации сотрудников в Медицинском научно-образовательном центре МГУ работают прививочные пункты.

Ректор вуза Виктор Садовничий подчеркнул, что в сложное время пандемии люди науки «должны показывать пример ответственного выбора».

1 июля РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию от COVID-19 для чиновников.