РИА Новости: Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для чиновников. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.
РИА Новости: Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников
  • РИА Новости

По словам источника, поручение Мишустина предполагает «не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах».

Ранее Минздрав России утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 и направил их в регионы.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить