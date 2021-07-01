РИА Новости: Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для чиновников. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве.

РИА Новости

По словам источника, поручение Мишустина предполагает «не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах». Ранее Минздрав России утвердил временные рекомендации о порядке вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 и направил их в регионы. Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.