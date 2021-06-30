Минздрав утвердил временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило временные рекомендации о порядке вакцинации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 и направило их в регионы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минздрав России утвердил временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19», — говорится в сообщении.

Согласно данным на 30 июня, в России за сутки зарегистрировали 21 042 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 514 599 случаев COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.