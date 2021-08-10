В Минобрнауки заявили о готовности изменить рекомендации по вакцинации студентов

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Министерство науки и высшего образования России заявило о готовности внести изменения в рекомендации по вакцинации студентов от коронавируса.
В Минобрнауки заявили о готовности изменить рекомендации по вакцинации студентов
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Об этом заявил замминистра Дмитрий Афанасьев во время встречи на площадке федерального штаба общественной поддержки «Единой России» по вопросам организации учебного процесса в вузах и вакцинации студентов.

«Поскольку есть такие трактовки, толкования, мы готовы поработать и над дополнительным разъяснением. И мы это делаем», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в ведомстве готовы вместе с коллегами внести изменения в методические рекомендации, чтобы они «не позволяли радикальных трактовок».

Также Афанасьев заявил, что отсутствие у студента прививки от коронавируса не может служить причиной недопуска его в общежитие или кампус.

9 августа Министерство науки и высшего образования России рекомендовало перевести не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на удалённый формат обучения.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с НСН дал рекомендации людям с ослабленным иммунитетом.

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