Минобрнауки России: непривитых студентов нельзя ограничивать в доступе в общежитие

Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что отсутствие у студента прививки от коронавируса не может служить причиной недопуска его в общежитие или кампус.

«Отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство науки и высшего образования России рекомендовало перевести не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на удалённый формат обучения.

Отмечается, что решение о переводе на удалёнку должно приниматься с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте России.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с НСН также заявил, что двойные инфекции встречаются достаточно редко, но исключить возможность заразиться одновременно гриппом и коронавирусом нельзя.