Минобрнауки России: непривитых студентов нельзя ограничивать в доступе в общежитие

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Замглавы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявил, что отсутствие у студента прививки от коронавируса не может служить причиной недопуска его в общежитие или кампус.
Минобрнауки России: непривитых студентов нельзя ограничивать в доступе в общежитие
  • РИА Новости

«Отсутствие прививки не является основанием для недопуска в кампус, непоселения в общежитие», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство науки и высшего образования России рекомендовало перевести не привившихся от коронавируса и имеющих противопоказания к вакцинации студентов на удалённый формат обучения.

Отмечается, что решение о переводе на удалёнку должно приниматься с учётом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте России. 

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с НСН также заявил, что двойные инфекции встречаются достаточно редко, но исключить возможность заразиться одновременно гриппом и коронавирусом нельзя.

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