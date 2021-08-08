В РЖД решили провести проверку по факту отравления детей в поезде Мурманск — Адлер
- РИА Новости
«Холдинг «РЖД» проводит собственное расследование и выяснение обстоятельств, послуживших причиной госпитализации детей, которые следовали в составе организованной группы поездом №225/226 Мурманск — Адлер», — говорится в сообщении.
Как уточняется, проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане.
В компании подчеркнули, что внимательно следят за состоянием госпитализированных детей.
Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер.
7 августа стало известно, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер.
Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей.