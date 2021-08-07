СК возбудил дело по факту отравления детей в поезде Мурманск — Адлер

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Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей в поезде Мурманск — Адлер.
СК возбудил дело по факту отравления детей в поезде Мурманск — Адлер
  • © СК РФ

 Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту отравления 21 ребёнка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сказала она.

Отмечается, что уже взяты соответствующие пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица, истребована документация.

Ранее сообщалось, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер.

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