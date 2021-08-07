В больницы Кубани доставили 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте в СКЖД.
«Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», — говорится в заявлении.
Отмечается, что ещё 15 несовершеннолетних с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра.
«В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей», — добавляется в сообщении.
Ранее в Петербурге возбудили дело по факту отравления детей в детском саду.