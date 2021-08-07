В больницы Кубани доставили 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию

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В больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер.
В больницы Кубани доставили 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте в СКЖД.

«Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде №225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ещё 15 несовершеннолетних с симптомами кишечной инфекции продолжили следование до станции назначения после медицинского осмотра.

«В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей», — добавляется в сообщении.

Ранее в Петербурге возбудили дело по факту отравления детей в детском саду.

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