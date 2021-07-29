В Петербурге возбудили дело по факту отравления детей в детском саду
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — приводит РИА Новости сообщение.
По информации kp.ru, в середине июля в дошкольном учреждении более двух десятков ребят почувствовали себя плохо, позже у них обнаружили кишечную инфекцию.
Ранее сообщалось, что Уральская транспортная прокуратура проверяет сообщения об отравлении нескольких детей после поездки в Санкт-Петербург.