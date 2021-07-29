В Петербурге возбудили дело по факту отравления детей в детском саду

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил возбуждено по факту отравления воспитанников детского сада №55 во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в городской прокуратуре.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»)», — приводит РИА Новости сообщение.

По информации kp.ru, в середине июля в дошкольном учреждении более двух десятков ребят почувствовали себя плохо, позже у них обнаружили кишечную инфекцию.

Ранее сообщалось, что Уральская транспортная прокуратура проверяет сообщения об отравлении нескольких детей после поездки в Санкт-Петербург.