Уральская прокуратура проверяет данные об отравлении нескольких детей

Уральская транспортная прокуратура проверяет сообщения об отравлении нескольких детей после поездки в Санкт-Петербург. Детей сняли с поезда для оказания помощи.

По данным прокуратуры, 27 июля в 05:30 на станцию Екатеринбург-Пассажирский поездом сообщением Санкт-Петербург — Тюмень прибыли три ребёнка с признаками пищевого отравления, их госпитализировали.

«По предварительной информации, группа из 18 детей и двух сопровождающих перед поездкой питалась в ресторане отеля «Ладога» в Санкт-Петербурге», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что в пути дети почувствовали себя плохо, некоторых из них сняли с поезда на станциях Шарья и Киров для оказания медицинской помощи.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области взяли в поезде пробы воды и пищи.

Ранее сообщалось, что более 100 студентов Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I отравились на базе отдыха в Ленинградской области.