Более 100 студентов отравились в Ленинградской области

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Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры заявила, что более 100 студентов Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I отравились на базе отдыха в Ленинградской области.
Более 100 студентов отравились в Ленинградской области
  • РИА Новости

«Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере оказания услуг общественного питания на территории геобазы (корпус для отдыха) ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, после ужина 11 июля 125 совершеннолетних студентов почувствовали признаки отравления.

«13 июля 2021 в Роспотребнадзор из ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» поступили экстренные извещения о регистрации острой кишечной инфекции у шести студентов», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что деятельность геобазы временно запрещена. Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование причин отравления с заборами проб продуктов питания и воды.

Ранее врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян рассказала, почему при пищевом отравлении нельзя принимать алкоголь.

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