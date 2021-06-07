Врач рассказала, почему отравление нельзя «лечить» алкоголем
- © Михаил Мордасов
- РИА Новости
В случае отравления крепкий алкоголь не является лекарством, подчеркнула специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.
«Наиболее эффективный и безопасный метод при отравлении — это использование каких-либо сорбентов... Как врач, я бы не рекомендовала использовать алкоголь в этих случаях, даже если кто-то по сарафанному радио рассказал, что алкоголь может помочь в этой ситуации», — уточнила Арзуманян.
Врач также предупредила, что симптомы, похожие на отравление, могут проявляться и в случае обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, — тогда алкоголь может лишь усугубить ситуацию.
Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с Nation News рассказала о причинах развития повышенного холестерина.