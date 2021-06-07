Врач рассказала, почему отравление нельзя «лечить» алкоголем

Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян рассказала, почему при пищевом отравлении нельзя принимать алкоголь.

В случае отравления крепкий алкоголь не является лекарством, подчеркнула специалист в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Наиболее эффективный и безопасный метод при отравлении — это использование каких-либо сорбентов... Как врач, я бы не рекомендовала использовать алкоголь в этих случаях, даже если кто-то по сарафанному радио рассказал, что алкоголь может помочь в этой ситуации», — уточнила Арзуманян.

Врач также предупредила, что симптомы, похожие на отравление, могут проявляться и в случае обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, — тогда алкоголь может лишь усугубить ситуацию.

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