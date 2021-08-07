Попова взяла под контроль ситуацию с детьми, следовавшими поездом Мурманск — Адлер

Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что «ведётся эпидемиологическое расследование».

«Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что «биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель — норовирус второго типа».

«Все необходимые меры принимаются», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей.