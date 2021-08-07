Попова взяла под контроль ситуацию с детьми, следовавшими поездом Мурманск — Адлер

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Попова взяла под контроль ситуацию с детьми, следовавшими поездом Мурманск — Адлер
  • РИА Новости

Отмечается, что «ведётся эпидемиологическое расследование».

«Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что «биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель — норовирус второго типа».

«Все необходимые меры принимаются», — добавили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить