Попова взяла под контроль ситуацию с детьми, следовавшими поездом Мурманск — Адлер
- РИА Новости
Отмечается, что «ведётся эпидемиологическое расследование».
«Возбуждено административное производство. Ситуация находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой», — рассказали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве заявили, что «биоматериал от пострадавших детей отобран специалистами Роспотребнадзора еще на пути следования сразу после поступления информации об ухудшении самочувствия, лабораторией Роспотребнадзора в кратчайшие сроки установлен возбудитель — норовирус второго типа».
«Все необходимые меры принимаются», — добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер.
Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей.