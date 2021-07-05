В Керченской крепости обезвредили ещё 436 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

На территории Керченской крепости обезвредили ещё 436 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.

В частности, были найдены фугасная авиабомба массой 500 кг и 35 авиабомб ФАБ-100. Снаряды ликвидированы на специальном полигоне.

Операцию проводили сотрудники специального морского отряда. К работам привлекли пять человек личного состава и две единицы техники, передаёт «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что со дна бухты в Крыму подняли почти 250 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.