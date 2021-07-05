В Керченской крепости обезвредили ещё 436 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

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На территории Керченской крепости обезвредили ещё 436 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
В Керченской крепости обезвредили ещё 436 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
  • © ГУ МЧС по Республике Крым

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Крым.

В частности, были найдены фугасная авиабомба массой 500 кг и 35 авиабомб ФАБ-100. Снаряды ликвидированы на специальном полигоне.

Операцию проводили сотрудники специального морского отряда. К работам привлекли пять человек личного состава и две единицы техники, передаёт «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что со дна бухты в Крыму подняли почти 250 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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