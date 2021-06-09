Со дна бухты в Крыму подняли почти 250 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Со дна бухты Гильзовой у мыса Фиолент в Крыму подняли почти 250 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

© ГУ МЧС по Севастополю