Со дна бухты в Крыму подняли почти 250 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу севастопольского главка МЧС.
«Специалисты обследовали более гектара морского грунта», — заявили в пресс-службе.
Обнаружены артиллерийские снаряды, взрыватели, миномётные мины. Их транспортировали на полигон и обезвредили.
Работы велись с 21 мая, передаёт «Новый Севастополь». Использовался гидролокатор бокового обзора «Гидра» и телеуправляемый необитаемый подводный аппарат «Фалкон».
Ранее сообщалось, что в Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.