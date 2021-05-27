В Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

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За сутки в Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.
В Калининградской области обезвредили 12 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

В частности, в лесном массиве в районе посёлка Павлово было найдено 11 взрывоопасных предметов, в том числе реактивный снаряд, артснаряды, миномётные мины.

В Майском переулке Калининского посёлка был найден 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

Специалисты приняли меры для ликвидации последствий.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе обезвредили пять авиационных бомб времён Великой Отечественной войны.

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