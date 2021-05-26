В Севастополе обезвредили пять авиабомб времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Сотрудники специализированного отряда ведомства при участии специалистов Черноморского флота ликвидировали две SC-50 и две SD-50 производства Германии, а также одну АО-2,5, стоявшую на вооружении Красной армии.
«Общий вес боеприпасов — более 200 кг, масса их взрывчатого вещества — свыше 80 кг в тротиловом эквиваленте», — уточнили в пресс-службе.
Немецкие бомбы были найдены в лесу в районе Мекензиевых гор, советская — недалеко от 30-й береговой батареи.
В мероприятиях были задействованы восемь человек и три единицы техники.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области с 16 по 17 мая обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.