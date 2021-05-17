В Калининградской области за сутки обнаружили 12 боеприпасов времён войны
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по Калининградской области.
Разнокалиберные боеприпасы обнаружены в разных населённых пунктах региона.
Так 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны найден в окрестностях посёлка Колосовка, восемь 82-миллиметровых миномётных мин — в посёлке Полевое, 75-миллиметровый артиллерийский снаряд найден в городе Мамоново.
Также 25-миллиметровую миномётную мину сапёры нашли в окрестностях посёлка Мозырь, а 30-миллиметровый артиллерийский снаряд — в Калининграде.
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе прошла масштабная операция по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны.