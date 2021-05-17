В Калининградской области за сутки обнаружили 12 боеприпасов времён войны

Короткая ссылка
В Калининградской области с 16 по 17 мая обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.
В Калининградской области за сутки обнаружили 12 боеприпасов времён войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по Калининградской области.

Разнокалиберные боеприпасы обнаружены в разных населённых пунктах региона.

Так 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны найден в окрестностях посёлка Колосовка, восемь 82-миллиметровых миномётных мин — в посёлке Полевое, 75-миллиметровый артиллерийский снаряд найден в городе Мамоново.

Также 25-миллиметровую миномётную мину сапёры нашли в окрестностях посёлка Мозырь, а 30-миллиметровый артиллерийский снаряд — в Калининграде.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе прошла масштабная операция по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить