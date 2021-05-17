В Калининградской области за сутки обнаружили 12 боеприпасов времён войны

В Калининградской области с 16 по 17 мая обнаружили и обезвредили 12 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по Калининградской области.

Разнокалиберные боеприпасы обнаружены в разных населённых пунктах региона.

Так 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времён Великой Отечественной войны найден в окрестностях посёлка Колосовка, восемь 82-миллиметровых миномётных мин — в посёлке Полевое, 75-миллиметровый артиллерийский снаряд найден в городе Мамоново.

Также 25-миллиметровую миномётную мину сапёры нашли в окрестностях посёлка Мозырь, а 30-миллиметровый артиллерийский снаряд — в Калининграде.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе прошла масштабная операция по ликвидации боеприпасов времён Великой Отечественной войны.