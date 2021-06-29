В Петербурге еженедельный прирост заболеваемости COVID-19 превышает 20%

Еженедельный прирост заболеваемости коронавирусом среди жителей Санкт-Петербурга составляет более 20%, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия.

«Рост (заболеваемости. — RT) составляет более 20%... растёт заболеваемость среди всех возрастных групп населения», — передаёт ТАСС заявление Чхинджерии.

Она отметила, что на 15% также увеличилась заболеваемость людей старшей возрастной группы от 65 лет и практически на 20% выросла заболеваемость детей.

Кроме того, по информации Роспотребнадзора, за неделю количество случаев пневмонии возросло на 40%.

«На 50,5% повысилась заболеваемость работников предприятий общепита и торговли, и сейчас их доля среди заболевших выросла до 8%», — сказала она, добавив, что сфера ЖКХ составляет 6% и почти 3% — работники транспорта.

Как отметила Чхинджерия, город пока не вышел на плато по заболеваемости инфекцией.

Ранее в Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19.