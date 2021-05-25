В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

В городском Комитете по здравоохранению рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в Санкт-Петербурге.

В ведомстве сообщили, что «в «Ленэкспо» заняты 89 коек, из них три реанимационные».

«Говорить о том, что в «Ленэкспо» закончились койки, некорректно… Пока нет необходимости дальше разворачивать «Ленэкспо», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «у госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки».

В комитете добавили, что в настоящий момент в городе свободно 15,7% коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что «правительство Петербурга адекватно реагирует на изменения эпидемической обстановки».

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия сообщила, что в городе «обстановка с заболеваемостью коронавирусом остаётся напряжённой».