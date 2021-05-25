В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19

Короткая ссылка
В городском Комитете по здравоохранению рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в Санкт-Петербурге.
В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19
  • РИА Новости

В ведомстве сообщили, что «в «Ленэкспо» заняты 89 коек, из них три реанимационные».

«Говорить о том, что в «Ленэкспо» закончились койки, некорректно… Пока нет необходимости дальше разворачивать «Ленэкспо», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «у госпиталя для ветеранов войн в павильоне-трансформере есть свободные койки».

В комитете добавили, что в настоящий момент в городе свободно 15,7% коек для пациентов с коронавирусом.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что «правительство Петербурга адекватно реагирует на изменения эпидемической обстановки».

Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия сообщила, что в городе «обстановка с заболеваемостью коронавирусом остаётся напряжённой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить